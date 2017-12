Orfini, o il professionismo dell’autogol

Jean-Paul Sartre, richiesto di un parere su un filosofo un po’ troppo funzionario che si chiamava Jean Kanapa, scelse una volta la via breve: “Un crétin”. Matteo Orfini non è un cretino, ma si comporta da cretino. Alimenta senza tentennamenti la fragorosa e grottesca campagna sulla mafia a Roma, i grillini se ne impadroniscono come sempre avviene quando uno che dovrebbe essere serio si mette a fare il mestiere degli sfasciacarrozze suoi avversari, a quel punto va in crisi il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.