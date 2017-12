Il centrosinistra in fase Dibba. Auspici per il dopo Pisapia

Al direttore - Pisapia libero, è uguale.

Giuseppe De Filippi

Pisapia non si candida (e pazienza). Alfano non si candida (e pazienza). Calenda non si candida (ed è un peccato). La cattiva notizia per il Pd è che il centrosinistra – in piena fase Dibba – non esiste e che la legge elettorale nata per fare coalizioni non aiuterà a fare coalizioni. La buona notizia è che, ora che sarà impossibile parlare di coalizioni, sarà impossibile non parlare di contenuti. Andrà così, è vero?