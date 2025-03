L'annoso problema di cosa indossare alla manifestazione

Alla fine del 1967 il presidente Lyndon B. Johnson passò da Roma, un giovane manifestante ci andò giù pesante

Che cosa mettere per andare alla manifestazione. Vecchio problema. Alla fine del 1967, mi pare, in pieno Vietnam, il presidente Lyndon B. Johnson passò da Roma. Era il tempo della canzoncina: “Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today?”. Un giovane manifestante si presentò avvolto in una bandiera a stelle e strisce, inalberando un cartello: “Mi faccio schifo”.