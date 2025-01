Il padre di Ramy che finalmente ha potuto "riposare" e noi che non avremmo dovuto chiudere occhio

Il signor Yehia Elgaml aveva iniziato dicendo "basta violenza, basta vendetta, Ramy non vuole questo. Vogliamo solo sapere la verità". Oggi ringrazia la giustizia, ed è confortante sentirglielo dire

Il 29 novembre avevo scritto questo: “Ieri guardavo il padre del giovane Ramy, il signor Yehia Elgaml, che diceva bruscamente ’basta violenza, basta vendetta, Ramy non vuole questo. Vogliamo solo sapere la verità’. E poi diceva che suo figlio sarebbe stato sepolto a Milano, perché era italiano, ’e si sentiva italiano, si sentiva milanese’. (Come Stendhal, mi sono detto). La notizia associata era l’invio di 600 ’aggiuntivi’ agenti di polizia: il ministro Piantedosi teneva a precisare che la decisione era stata presa ’prima’. Prima dunque della morte di Ramy e degli 8 ultimi chilometri della sua vita e della fiaccolata annunciata al Corvetto, prima di tutto insomma. L’invio straordinario di 600 donne e uomini della polizia per il ragazzo Ramy sarebbe infatti sembrato troppo”.

Martedì sera ho guardato, agghiacciato, i video e le registrazioni che i magistrati hanno raccolto. Lo scooter inseguito e urtato, tamponato, dalla gazzella dei carabinieri. I carabinieri che si incitavano a far “cadere” i ragazzi. Che si congratulavano perché era “caduto”. (Un caduto, infatti). I carabinieri che fermavano il passante che aveva filmato lo scontro fatale a Ramy e micidiale per il suo compagno, e aveva detto subito di essere stato costretto a cancellare il suo filmato. I carabinieri che si congratulavano in una relazione di servizio che fosse stato evitato l’impatto fra la loro auto e la moto.

Ieri ho guardato di nuovo il signor Yehia Elgaml, che ringraziava “la giustizia”, e diceva di aver per la prima volta potuto “riposare”. Era confortante sentirglielo dire, dopo più di quaranta notti. Sarebbe stato normale che tutti gli altri, tutti noi altri, non riuscissimo a chiudere occhio, per una notte, o anche meno. Una mezz’ora?