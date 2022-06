Che cosa ve ne fate dell'estradizione di Pietrostefani e gli altri?

La Francia nega l'estradizione di dieci ex terroristi. La giustizia francese ha così affermato il rispetto delle regole, della parola data, e dell’umanità

A suo tempo, quando le massime autorità istituzionali italiane ritennero di rivendicare come un gran successo della giustizia l’aver persuaso le massime autorità istituzionali francesi a favorire l’estradizione di dieci persone anziane e aliene da decenni da qualunque movenza meno che legale, non ritenni di evocare l’umanità o altre nozioni così compromettenti. Feci ricorso al mero buon senso, quello capace di mostrare l’assurdità di una cosa prima di indagarne la moralità. Chiesi: “E adesso che cosa ve ne fate?” Feci tuttavia torto alla giustizia francese, maltrattata d’abitudine da noi come asservita al potere politico. La giustizia francese ha tranquillamente affermato, con la propria indipendenza, il rispetto delle regole, della parola data, e appunto dell’umanità. Ora non aspetterò nemmeno gli argomenti della delusione di chi aveva creduto di avere nel sacco le dieci persone implicate. Aggiornerò soltanto la domanda: “Che cosa ve ne facevate?”.