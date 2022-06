Motti di spirito e rivoluzione

Chaplin in cella con un personaggio dall'aspetto duro in una scena di "Tempi moderni" (Foto di Max Munn Autrey/Hulton Archive/Getty Images)

Letto ieri Marx e il lustrascarpe, un amico mi spedisce una battuta anni trenta

I motti di spirito sono come le ciliegie, l’uno tira l’altro. Così, letto ieri Marx e il lustrascarpe, il mio amico erede della più illustre combinazione di spirito mi spedisce la storia. Metà anni trenta. Prigione polacca. Cella dei comunisti. Un secondino bonario chiede ai detenuti: tu dopo la rivoluzione che cosa vuoi diventare? Uno dice: preside di scuola dei bambini comunisti. Un altro: organizzatore dei soviet dei lavoratori. Un terzo, uno che in cella si faceva i fatti suoi: “Io, dopo la rivoluzione, voglio fare il secondino come te”.