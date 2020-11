Ci si vede dal Salvini

Passeggiare, sedersi col sole in fronte a rimirare l’Arno, darsi appuntamenti d’amore: c'è un posto dove da tre o quattro generazioni pisani di ceppo e pisani di scelta sono stati di casa. Vedersi "dal Salvini" e abbracciare Alma

Pubblicità

C’è la Pisa magnifica della Piazza detta dei Miracoli, ogni tanto i pisani ci vanno, come turisti a casa propria. I pisani di adozione, gli studenti e specialmente quelli che dopo gli studi si fermano, e come succede mettono più zelo nella loro cittadinanza acquisita, frequentano un po’ di più la piazza favolosa, per un ricordo d’infanzia. Ma non sono pochi, dei primi e dei secondi, che sulla Torre non sono mai saliti.

Pubblicità

C’è poi un posto, quasi all’altro capo della città, in cui da tre o quattro generazioni pisani di ceppo e pisani di scelta sono stati di casa, che dovessero passeggiare, sedersi col sole in fronte a rimirare l’Arno, darsi appuntamenti d’amore, giocare a ramino pokerato, litigare di politica e d’anarchia, suonare e cantare, cantarsela e suonarsela, far giocare i bambini, giocare da vecchi come bambini, e abbracciare Alma e Roberto. Non si diceva, penso che non si dica ancora, “Ci si vede alle Piagge”, si diceva “Dal Salvini”. Roberto Salvini è morto, aveva 78 anni. Abbraccio Alma.