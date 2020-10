 Agire localmente e pensare continentalmente. La nuova vita di Enrico Rossi

Da presidente ad assessore, mantenendo il ruolo di vicepresidente del gruppo socialista al CoR: la parabola dell'ex governatore della regione Toscana

Enrico Rossi, dopo aver presieduto la Toscana per due legislature, ha preso due decisioni per il suo futuro. Ha annunciato che non fonderà nessuna corrente di partito. E che sarà assessore col sindaco Giampiero Fossi al comune di Signa, alla confluenza fra Arno e Bisenzio, la città (20 mila abitanti circa) dei cappelli di paglia, conservando il ruolo, non stipendiato, di vicepresidente del gruppo socialista alla Camera delle Regioni europea. Agire localmente e pensare continentalmente. Buon colpo.