La positività del presidente degli Stati Uniti rende evidente che tra lui e lo sfidante cambia moltissimo. L'assurdità di preferire le parole brutali a quelle democratiche perché "almeno non sono ipocrite". L'Italia insegna

Pubblicità

Per mettere a cuccia le reazioni incontrollate, giubilo, sarcasmo, divertimento, al contagio di Trump – del resto umane, troppo umane – è utile pensare a che cosa avrebbe detto e fatto Trump se il contagio fosse toccato a Biden. Il nuovo rocambolesco colpo di scena rende quasi superfluo tornare sulla tenacia di alcuni secondo i quali Trump o Biden cambia poco, e anche Obama o Trump, e in generale l’America è sempre quella.

Pubblicità

Per fortuna, grazie alla lezione dell’elezione scorsa e all’esperienza esauriente di Trump, negli Stati Uniti gli elettori che allora dispersero il voto, o se ne astennero, mostrano questa volta una forte resipiscenza. In generale, la lamentela “Sono tutti uguali”, è una rinuncia all’intelligenza. Lo è in particolare nella variante per cui la differenza fra un Obama e un Trump starebbe solo nella predica, razzolando poi ambedue malissimo allo stesso modo. Non è vero comunque, ed è assurdo sostenerlo, ma facciamo come se lo fosse.

Considerare le parole come irrilevanti, o addirittura preferire le parole brutali a quelle democratiche perché “almeno non sono ipocrite”, ricorda la plurisecolare vertenza sulla democrazia “borghese”. Ritenuta dagli uni una condizione positiva e necessaria, da altri uno schermo ipocrita al dominio degli sfruttatori sugli sfruttati. Questi ultimi non di rado hanno auspicato il ripudio della democrazia da parte della classe dominante come la caduta di una maschera dal volto dello sfruttamento, capace di avvicinare e rendere più limpido lo scontro finale fra sfruttatori e sfruttati.

Tanto peggio tanto meglio. Donde tragedie e farse. Da noi qualche governo di ordinario centrosinistra ancora in anni non lontani è sofficemente caduto a opera di simili franchi pensatori.