Dal physique du rôle al fisico del ministro

Mi interrogavo anch’io, come tutti, sul modo in cui (non) si provvede alla scuola, nell’Italia riaperta. Mi dicevo che ci sarebbe stato bisogno di un o una titolare del ministero autorevole abbastanza da imporsi nel governo, e avevo l’impressione che non stesse andando così. Non sapendo niente della ministro Azzolina, ho guardato in rete, curriculum scolastico, carriera politica, polemiche giornalistiche, quando sono stato attirato dal link: “Immagini-Lucia Azzolina fisico”. Non avevo mai trovato una dicitura simile, me la sarei aspettata, tutt’al più, nel caso di “Carlo Rovelli, fisico”. Ma non si trattava di quello. Nella pagina suddetta, il cui estremo è peraltro una fotografia di Azzolina in costume da bagno al mare, c’è un altro riquadro, intitolato: “Ricerche correlate”, con i link corrispondenti: “Lucia Azzolina gambe”, “Lucia Azzolina piedi”… Ho rinunciato.