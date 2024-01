Lode all'ocarina, uno strumento millenario

Una sera di tardo novembre, al Bunka Kaikan di Tokyo è venuto giù, metaforicamente, il teatro. Duemila persone. Applausi insistenti, due bis, un centinaio di persone in fila per l’autografo. Due ore di concerto che hanno spaziato dal repertorio rossiniano alla musica tradizionale napoletana, dalla “Norma” di Bellini al tango di Piazzolla a “Take Five”. Un evento memorabile per un ensemble musicale inusuale, italiano. Di ocarine.

