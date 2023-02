Per la French Theory il Festival di Sanremo è una serie di torti concatenati

Sul palco dell'Ariston va in scena una forza in grado di connettere e tenere insieme mondi apparentemente diversi ma in fondo omogenei, dalla politica allo spettacolo, fino al costume. Quella forza che, più di un libro, di un discorso in Parlamento o di una omelia domenicale, dà la sensazione di “arriver”. Di accadere, e arrivare a destinazione

La posta in gioco, secondo Jean-François Lyotard: “Confutare il pregiudizio per cui grazie a secoli di umanismo e scienze umane si crede che esistano ‘l’uomo’ e il ‘linguaggio’, e che il primo si serva del secondo piegandolo ai suoi scopi”. Oggi come oggi, lo so, la French Theory non è più sugli scudi e il rapporto di Lyotard sul sapere lo leggono in pochi (però, lo dico en passant, se devo scegliere fra Rosa Chemical e il postmoderno o Salvini e il ritorno all’ordine io non ho molti dubbi), e tuttavia qualche servigio lo renderebbe ancora, alla bisogna.