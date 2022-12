Robert Smith, leader dei Cure, invecchia nel corpo e ringiovanisce nell'anima.

Si è conclusa da poco la parte italiana della tournée dei Cure. Quattro concerti a inizio novembre rispettivamente a Bologna, Firenze, Padova e Milano. Uno di questi, quello di Milano, è stato considerato da coloro che provano l’amore più intenso verso la band e che perciò intrattengono interconnessioni con fan in ogni parte del continente, il più bello dell’intera tournée. Il più bello almeno fino a questo punto, visto che il tour continuerà in Francia e in Inghilterra sino al 13 dicembre. Tuttavia, a essere sincero fino in fondo, sino a un po’ di anni fa non mi sarebbe importato un fico secco della discesa in Italia della band di Robert Smith. Al contrario, nel decennio tra il 1980 e il 1990, quand’ero giovinotto, avrei pesantemente osteggiato i fan dei Cure così come la musica del gruppo: entrambi così tristi, emaciati e vessati da complessi da sembrare già vecchi e in ultima analisi, come si dice giù in strada, da portare un bel po’ di sfiga. Ma, bisogna dir la verità, quando si è giovani si dà molta più importanza alla vista che agli altri sensi e, in questo caso particolare, all’udito.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE