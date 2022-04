Tutto cambia ma Jovanotti è sempre scosso dall'impeto di fare, dire, suonare

In preparazione il Jova Beach Party numero due. Ritratto del nuovo Jovanotti, quello della musica "in progress"

L’estate speciale di Jovanotti comincia in primavera. E somiglia a un suq come, in fondo, adesso sembra un suq lo stesso Lorenzo. Nel senso che è caotico, strabordante, parzialmente incomprensibile, eppure ci parla sempre, dice, racconta, progetta, espone, richiama. Mistero. Adesso il suo stato delle cose prevede la complicata preparazione del Jova Beach Party numero due, con tutte le ansie, i dubbi, le incertezze del caso, ma anche con la consapevolezza che la prima volta è stato memorabile e la seconda, per fattori contingenti delle cose del mondo, potrebbe esserlo ancora di più. E poi c’è il suo quotidiano, esistenziale artistico, vissuto nell’eremo da cui fugge e in cui ritorna, da dove osserva il mondo e si preoccupa sempre d’essere connesso, informato, partecipe, di sapere. E la barba che si allunga, i piedi scalzi, i vestiti arabi da casa, strumenti musicali strani e tanto Instagram – pure troppo.