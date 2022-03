Addio al vecchio rock'n'roll

C’è un momento elettrizzante per chi ama il rock’n’roll ed è quando i tecnici accendono le pile portatili e si muovono dietro gli amplificatori per prendere il proprio posto sul retropalco, così da essere pronti a intervenire in qualsiasi circostanza. E’ il segnale che manca pochissimo all’inizio del concerto e poi, uno alla volta, entrano i Rolling Stones e attaccano “Street Fighting Man”, che è una delle loro canzoni che preferisco. Uscì come singolo negli Stati Uniti a fine agosto del 1968 come apripista dell’album “Beggars Banquet”, ma, a quanto si racconta, il quarantacinque giri venne boicottato dai deejay americani perché parlava di sommosse popolari, argomento un po’ troppo scottante nel pieno “dell’esasperante e intricato problema vietnamita”.

