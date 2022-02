C'è anche un altro Sanremo

Sanremo. Sarà che non è un vero festival senza polemiche, sarà che nell’immobilità sanremese dove tutto è sempre identico a se stesso (i mazzi di fiori, la statua di Mike Bongiorno, le barche dei russi attraccate al porto) non sembra vero che ci sia una novità. Quella di quest’anno è senz’altro il “Christian Music Festival Sanremo 2022”, da pronunciarsi rigorosamente “ventiventidue”, all’americana, come fa pure Amadeus dal festival ufficiale. Ma questo è un festival gemello, un festival diverso. La pubblicità è disseminata su manifesti in ogni angolo della città. Si terrà al centro don Orione, da giovedì a sabato, informano. E’ un controfestival, insomma, una provocazione, una controprogrammazione, patrocinata addirittura dal comune di Sanremo ma anche dal vescovo di Sanremo-Ventimiglia, quel monsignor Antonio Suetta che ha alzato veementi proteste contro il finto battesimo sanremese d’Achille Lauro (il cantante, per chi non sapesse, s’è cosparso il capo d’acqua santa): “Penosa esibizione, un raglio d’asino che non sale al cielo. Il servizio pubblico non dovrebbe permettere questo”, disse il porporato. Insomma, scisma sanremese. E sarà una coincidenza, ma questo festival levebriano arriva proprio dopo il rito di Lauro, che alla fine c’è riuscito, a épater. Poraccio, ci ha provato tanto, e la scandalosità è merce ad altissima deperibilità, e ciò che era épatant l’anno scorso oggi è roba da educande. Così il povero Lauro che ci tiene in ogni occasione a sottolineare quanto è trasgressivo, divisivo, ribelle, è stato palesemente scavalcato a sinistra dai Måneskin, che sono romani come lui, trasgressivi come lui, ma internazionali molto di più.

