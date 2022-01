Achille Lauro torna a Sanremo: "Sono l'Urlo di Munch della musica. La mia è arte che divide"

Achille Lauro è una “rolling stone”, una pietra che rotola, una di quelle che vagabonda senza fermarsi mai e che non ama - come ci dice quando lo incontriamo - “stare lì a fare il muschio”. In lui c’è sempre qualcosa di nuovo, una (in)sana voglia di sperimentare, di provare, di fare di più, “che è poi quel ronzio che hai nella testa che ti vuol dire di seguire la giusta strada per trovare te stessi”, aggiunge. “Oggi i ragazzi si guardano attorno, sono costantemente sui social, si rapportano sempre a chi ha avuto successo cercando di emularlo, ma non basta. Dico sempre che bisogna essere curiosi e chiedersi: “chi voglio essere?” – ma, soprattutto - “dove voglio andare?”. Si sicuro non sarà sempre facile trovare la risposta o trovarla in maniera soddisfacente, ma se ci si crede, il momento giusto arriverà per tutti”.

