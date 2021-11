Tutte le nomination ai Grammy Awards 2022

Ecco i nomi in lizza per i premi più importanti nel mondo della musica, che verranno assegnati il prossimo 31 gennaio 2022 a Los Angeles. Jon Batiste guida la classifica. La differenza tra le categorie Canzone, Album e Disco dell'anno, spiegate

Sono stati annunciati i nomi dei musicisti in nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards, i premi più importanti nel mondo della musica, che verranno assegnati il prossimo 31 gennaio 2022 a Los Angeles (lo show andrà in onda su CBS). A guidare, per numero di nomination, la lista di candidati ci sono Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. (otto nomination ciascuno), Billie Eilish e Olivia Rodrigo con sette nomination. Ma è il musicista e compositore americano Jon Batiste a guidare la classifica, con undici nomination tra cui album dell'anno con We Are e disco dell'anno con Freedom. Batiste è candidato come migliore artista per diversi generi tra cui R&B, jazz, American roots music, classical e anche per il miglior video clip del 2022.

I nomi in lizza sono stati annunciati, tra gli altri, anche dai Måneskin, reduci dalla loro partecipazione agli American Music Awards e della vittoria all'Eurovision. Un altro riconoscimento che giunge da oltre oceano per la band romana.

La differenza tra le categorie canzone, album e disco dell'anno dei Grammy, spiegata

Possono entrare in nomination ai Grammy album e canzoni pubblicate nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 settembre 2021. A volte si fa fatica a capire che cosa premiano le diverse categorie degli Emmy, anche perché sono intrise di un confuso linguaggio industriale. Facciamo chiarezza.

Il premio più importante dei Grammy è assegnato all'Album of the Year, l'equivalente dell'Oscar per il miglior film. La categoria omaggia un intero LP, dalla prima traccia all'ultima, e tutto ciò che riguarda la produzione del suono dell'album. Oggi anche i produttori, i tecnici del suono, i mixer e gli autori sono premiati, così come tutti gli artisti presenti nell'album.

Alcune persone confondono Album of the Year con Record of the Year, spesso tradotto come "il miglior disco dell'anno", dal momento che gli album erano su dischi fisici e i due termini sono spesso usati in modo intercambiabile nel linguaggio comune. Ma, per esempio, anche i singoli erano su dischi fisici, e non chiameremmo una singola canzone "album dell'anno". Per ricordarlo, invece di pensare al "disco" come a un disco che gira sotto la puntina, pensalo come il prodotto di uno studio di registrazione. Chiunque si trovi a lavorare alla canzone vincitrice del Record of the Year riceve un grammofono d'oro per questo premio: viene assegnato all'artista, ai produttori, agli ingegneri del suono, al tecnico principale e ai mixer del suono.

È spesso confuso anche con Song of the Year, poiché entrambi i premi vanno a singole canzoni. Ma la distinzione è in realtà un po' semplice. Il Record of the Year premia, prima di tutto, l'artista che si esibisce. La canzone dell'anno premia invece il cantautore: va alla persona o alle persone che hanno scritto la canzone. È facile confondersi perché spesso c'è una sovrapposizione in chi accetta il premio. Ad esempio, se un artista ha il merito di avere anche scritto la canzone che viene nominata - un evento piuttosto comune - allora potrebbe ricevere il premio e tenere il discorso. Ma lo sta ricevendo per aver scritto i testi e le melodie della canzone, non per la loro interpretazione.

Ecco i nomi in lizza per l'edizione 2022:

Migliore record dell'anno

I Still Have Faith In You - ABBA

Freedom - Jon Batiste

I Get A Kick Out Of You - Lady Gaga & Tony Bennett

Peaches - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Happier Than Ever - Billie Eilish

Montero (Call Me By Your Name) - Lil Nas X

Drivers License - Olivia Rodrigo

Leave The Door Open - Silk Sonic

Migliore album dell'anno

We Are — Jon Batiste

Love for Sale — Tony Bennett and Lady Gaga

Justice (Triple Chucks Deluxe) — Justin Bieber

Happier Than Ever — Billie Eilish

Planet Her (Deluxe) — Doja Cat

Back of My Mind — H.E.R.

Montero — Lil Nas X

Sour — Olivia Rodrigo

evermore — Taylor Swift

Donda — Kanye West

Migliore canzone dell'anno

Un brano è idoneo se è stato pubblicato per la prima volta o se ha raggiunto la ribalta per la prima volta durante l'anno

Bad Habits - Ed Sheeran

A Beautiful Noise - Alicia Keys featuring Brandi Carlile

Driver License - Olivia Rodrigo

Fight For You - H.E.R

Happier Than Ever - Billie Eilish

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Leave The Door Open - Silk Sonic

Montero (Call me by your name) - Lil Nas X

Peaches - Justin Bieber

Right On Time - Brandi Carlile

Migliore video dell'anno

Shot In The Dark – AC/DC

Freedom - Jean Batiste

Good For you - Olivia Rodrigo

I Get A Kick Out Of You - Lady Gaga & Tony Bennet

Peaches - Justin Bieber

Montero (Call me by your name) - Lil Nas X

Happier Than Ever - Billie Eilish

Good 4 U - Olivia Rodrigo

Migliore nuovo artista

Questa categoria riconosce un artista la cui pubblicazione nel 2022 ha avuto un notevole impatto sul panorama musicale e sull'opinione pubblica

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Migliore performance pop solista

Anyone – Justin Bieber

Right on time – Brandi Carlile

Happier than ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Drivers License – Olivia Rodrigo

Migliore performance pop in duo o in gruppo

I get a kick out of you - Lady Gaga & Tony Bennett

Lonely - Justin Bieber & Benny Blanco

Butter - BTS

Higher Power - Coldplay

Kiss Me More - Doja Cat featuring SZA

Migliore album pop vocale

Justice ( Triple Chuck Deluxe) - Justin Bieber

Planet Her ( Deluxe ) - Doja Cat

Happier Than Ever - Billie Eilish

Positions - Ariana Grande

Sour - Olivia Rodrigo

Migliore album rap

The Off-Season - J. Cole

Certified Lover Boy - Drake

Donda - Kanye West

Call Me If You Get Lost – Tyler the Creator

King’s Disease II - Nas



Migliore canzone rap

Bath Salts - DMX Featuring Jay-Z & Nas

Best Friend - Saweetie Featuring Doja Cat

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Jail - Kanye West Featuring Jay-Z

M Y . L I F E - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Migliore performance rap

Family Ties - Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

Up - Cardi B

M Y . L I F E - J. Cole Featuring 21 Savage & Morray

Way 2 Sexy - Drake Featuring Future & Young Thug

Thot S*** - Megan Thee Stallion

Migliore album pop vocale tradizionale

Love For Sale – Lady Gaga & Tony Bennett

‘Til We Meet Again (Live) – Norah Jones

A Tori Kelly Christmas – Tory Kelly

Ledisi Sings Nina – Ledisi

That’s Life – Willie Nelson

A Holly Dolly Christmas – Dolly Parton

Migliore registrazione elettronica/dance

Hero – Afrojack & David Guetta

Loom – Ólafur Arnalds feat. Bonobo

Before – James Blake

Heartbreak – Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

You Can Do It – Caribou

Alive – Rüfüs Du Sol

The Business - Tiësto

Migliore album di musica dance/elettronica

Subconsciously - Black Coffee

Fallen Embers - ILLENIUM

Music Is The Weapon (Reloaded) - Major Lazer

Shockwave - Marshmello

Free Love - Sylvan Esso

Judgement - Ten City

Migliore album strumentale contemporaneo

Double Dealin' - Randy Brecker & Eric Marienthal

The Garden - Rachel Eckroth

Tree Falls - Taylor Eigsti

At Blue Note Tokyo - Steve Gadd Band

Deep: The Baritone Sessions, Vol. 2 - Mark Lettieri

Migliore performance rock

Shot In The Dark - AC/DC

Know You Better (Live From Capitol Studio A) - Black Pumas

Nothing Compares 2 U - Chris Cornell

Ohms - Deftones

Making A Fire - Foo Fighters

Miglior canzone rock

All My Favorite Songs - Weezer

The Bandit - Kings Of Leon

Distance - Mammoth WVH

Find My Way - Paul McCartney

Waiting On A War - Foo Fighters

Migliore album rock

Power Up - AC/DC

Capitol Cuts (Live From Studio A) - Black Pumas

No One Sings Like You Anymore Vol. 1 - Chris Cornell

Medicine At Midnight - Foo Fighters

McCartney III - Paul McCartney

Migliore performance metal

Genesis - Deftones

The Alien - Dream Theater

Amazonia - Gojira

Pushing The Tides - Mastodon

The Triumph Of King Freak (A Crypt Of Preservation And Superstition) - Rob Zombie

Migliore album alternative

Shore - Fleet Foxes

If I Can't Have Love, I Want Power - Halsey

Jubilee - Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams - Arlo Parks

Daddy's Home - St. Vincent

Migliore performance R&B

Lost You - Snoh Aalegra

Peaches - Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

Damage - H.E.R.

Leave The Door Open - Silk Sonic

Pick Up Your Feelings - Jazmine Sullivan

Migliore performance R&B tradizionale

“I Need You” — Jon Batiste

“Bring It on Home to Me” — BJ the Chicago Kid, PJ Morton, and Kenyon Dixon featuring Charlie Bereal

“Born Again” — Leon Bridges featuring Robert Glasper

“Fight for You” — H.E.R.

“How Much Can a Heart Take” — Lucky Daye featuring YEBBA

Migliore canzone R&B

“Damage” — H.E.R.

“Good Days” — SZA

“Heartbreak Anniversary” — Giveon

“Leave the Door Open” — Silk Sonic

“Pick Up Your Feelings” — Jazmine Sullivan