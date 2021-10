Tom Waits e il bivio tra silenzio e musica

L’horror vacui insidia molte categorie di persone, soprattutto gli artisti e, tra questi, i musicisti sono i bersagli più sensibili. Il terrore del vuoto ha la straordinaria capacità di minare con una notevole speditezza anche miti che paiono molto solidi. La fregola di comparire presto o appena un po’ più tardi con una nuova testimonianza musicale – cioè con un album nuovo – o con una reunion che celebri i bei tempi andati che non torneranno più sta riducendo con la medesima rapidità gli idoli a dei comuni mortali. D’altro canto, a pensarci bene, gli idoli erano sempre stati dei comuni mortali, ma si faticava a pensare, per esempio, che il creatore di “Astral Weeks” – Van Morrison – potesse essere uguale a tutti gli altri esseri umani. Appariva evidente che solo uno spirito trascendente poteva replicare con un simile pensiero alla sollecitazione di Bill Flanagan – allora redattore di Rolling Stone – sulla natura dell’ispirazione: “Beh, in realtà le canzoni esistono già. Sono nell’aria. È compito dell’autore afferrarle e tirarle giù. Portarle a terra. A me è capitato proprio questa missione e devo in qualche modo portarla a termine”. Per questa trascendenza Van Morrison doveva per forza essere oggetto di venerazione artistica.

