Gli Extraliscio lo riportano a Sanremo e Raoul se ne va. Il liscio passa il testimone

Sempre capace di reinventarsi, il musicista è morto dopo una decina di giorni di lotta contro il Coronavirus. Ma, ricorda il foglio Mirko, “gli artisti come lui non moriranno mai"

“Il re del liscio”, era chiamato Raoul Casadei. Ora, morto anche lui per il Covid, proprio subito dopo che la presenza degli “eXtraliscio” a Sanremo aveva segnato un ideale passaggio di consegne, in un genere musicale che sopravvive a ogni crisi. E non è solo un passaggio ideale, dal momento che il fondatore degli eXtraliscio Moreno Conficconi fu per molti anni il braccio destro di Raoul.