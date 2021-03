Dalla Carrà a Renzi (Fiorello): gli spot di Sanremo

I grandi della musica e della tv, personaggi dello sport, dello spettacolo e della politica. Abbiamo rispolverato gli spot del Festival dal 2001 a oggi

Dalla Carrà fino a Matteo Renzi (imitato da Fiorello). E di mezzo ci son pure gli alieni. Succede quando di mezzo c'è la musica, quando c'è il Festival di Sanremo che da stasera torna in onda, con la 71esima edizione pronta a partire dopo le polemiche di questi mesi. Prima dell'Ariston però ci sono le immagini, la pubblicità e i ricordi: ci sono gli spot che annunciano e avvicinano l'evento, entrati, chi più e chi meno, nell'immaginario italiano.

Il nuovo promo di #Sanremo2021 con un inedito Fiorello pic.twitter.com/jQipPGm6nT — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 9, 2021

"Mettiamo in crisi Sanremo che sennò poi Amadeus vuole fare il terzo": così Fiorello animava, mascherato da Matteo Renzi, il Cis - Comitato Ignoriamo Sanremo, e annunciava l'inizio della kermesse giocando sulle recente crisi di governo. Amadeus come Giuseppe Conte e la politica che si fa popolare, segnando una tappa nuova della pubblicità della Rai nella promozione del Festival della canzone. L'ironia, quasi goliardica, diventa la chiave nel promo pubblicato poche settimane fa. Ma non è andata sempre così e, accanto all'ironia, negli spot che precedevano Sanremo hanno trovato spazio attori come Nino Frassica, conduttori come lo stesso Amadeus o Carlo Conti, le storie della musica e dei cantanti, da Vasco Rossi a Laura Pausini, fresca vincitrice di un Golden Globe, che si esibirà come ospite mercoledì. Abbiamo frugato negli archivi e rispolverati alcuni degli spot significativi degli ultimi 20 anni.

E non potevamo che partire da Raffaella Carrà, protagonista assoluta della tv italiana dagli anni Sessanta, alla prima sua prima conduzione a Sanremo nel 2001: un Festival "energico, solare, smitizzante, un festival al femminile, che darà spazio anche a uomini noti e fascinosi, in una sorta di par condicio nei confronti del pubblico", come lei stessa lo presentò. A vincere quell'anno fu Elisa, seguita da Giorgia e poi dai Matia Bazar.

Arriva Sanremo. Chi condurrà? Ci sono i giovani? E i big? "Non ce la posso fare!". La promo del 2007 è affidata ad una location insolita, un ascensore, e alle parole di Claudio Lardo, attore nato proprio nella capitale della musica italiana. La 57esima edizione fu vinta da Simone Cristicchi, Pippo Baudo in tandem con Michelle Hunziker ne furono i presentatori.

Dal penultimo posto a Sanremo del 1983 ai sold out di San Siro, gremito in ogni ordine di posto per tre sere di fila, in un'estate di vent'anni dopo: lo spot del 2009 ripercorre la "Vita spericolata" di Vasco Rossi, raccontando un altro Festival, raccontando che la musica italiana non si esaurisce in Liguria, ma di là in qualche modo ci passa sempre. Perché, recita la pubblicità della 59esima edizione, "La vittoria ha molte facce"

Le immagini di repertorio, Caterina Caselli, Anna Oxa e gli altri, sulle note di "Non son degno di te" di Gianni Morandi, introducono il 62esimo Festival. Proprio l'artista bolognese è stato presentatore di quell'edizione, accompagnato da Rocco Papaleo e Ivana Mrázová: la vittoria finale andò ad Emma, seguita da Arisa e Noemi per un podio tutto al femminile.

Lo spot del 2017 evoca "Una terra promessa", a cantare però non è Eros Ramazzotti, che nel 1984 l'aveva portata proprio a Sanremo, ma la voce metallica una famiglia di alieni. Non più le voci e le immagini dei grandi artisti, ma un'animazione: perché come recita il video "tutti cantano Sanremo".

E siamo ai giorni nostri, all'edizione che sta per cominciare. Non solo il Fiorello-Renzi di qualche giorno fa, per la 71esima edizione, a salire sul palco sono stati anche gli azzurri della nazionale di calcio per uno dei primi video promozionali del Festival di quest'anno, trasmesso a dicembre: Amadeus nei panni di un improbabile allenatore, che si fa maestro per guidare il coro dei calciatori italiani. "Si può dare di più..."

Bonus: Sanremo 1998

Cambia il decennio, cambia la tv e anche la comunicazione commerciale. Lo spot di questa 48ma edizione sembra lontana anni luce da quelle degli ultimi anni.