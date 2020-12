Taylor Swift, la regina dei numeri

A tredici anni, Taylor Swift non vedeva l’ora di averne trentuno, perché 31 è il contrario di 13, il suo numero preferito. Lo ha scritto su Instagram, tre giorni prima di compierli, trentuno anni, lo scorso 13 dicembre, in una didascalia che annunciava l’uscita del suo nuovo disco in studio, “Evermore”, il secondo di quest’anno, l’anno del blocco, del disastro, della reclusione che ha annichilito, tramortito, rimandato a pane mazze e panelle quasi tutto e tutti ma certamente non lei, che di dischi ne ha scritti persino due. Due dischi in otto mesi, a trent’anni, nel pieno di una pandemia, con ancora un maxi successo da smaltire: “Lover”, il suo disco dell’anno scorso, il più preordinato di sempre e come al solito uno dei più venduti e ascoltati dell’anno, del decennio, della storia. “Lover” aveva fatto scrivere che era diventata grande, libera, matura, sempre stupefacente mai disorientante anzi persino rassicurante. Lo aveva fatto uscire il 23 agosto perché due più tre più otto fa tredici. Scusate i numeri, ma per lei sono importanti perché fanno ordine e pure perché, nel far tornare le cose, svelano i grandi disegni, talvolta le magie, da cui le cose dipendono, e così ne tracciano le possibilità ulteriori, i sentieri nuovi. Il Citizen Kane di TS è un disco che si chiama con un numero, “1989”, che è l’anno in cui TS è nata, quello nel quale si congeda dal country che le sta nel corredo genetico, il suo primo disco “ufficialmente pop”. Il lavoro meno biografico e per questo più identitario della sua carriera, almeno fino ad allora. Orson Welles aveva 26 anni quando uscì “Citizen Kane”. Taylor Swift ne aveva 25 quando è uscito “1989”, un miliardo di stream su Spotify, al quinto posto nella classifica degli album femminili di maggior successo della storia – al secondo posto ce n’è un altro suo, Fearless; al nono ancora lei con “Taylor Swift”.

