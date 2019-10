“Così imparai a nuotare nel fiume”. Il racconto di Francesco Guccini

Lo scorso 17 settembre è uscito il suo ultimo libro “Tralummescuro. Ballata per un paese al tramonto” (288 pp., Giunti Editore, 19 euro). E in questo video, pubblicato in esclusiva dal Foglio, Francesco Guccini parla del fiume in cui ha imparato a nuotare. “Mia figlia un giorno mi ha detto 'ma come nuoti male babbo'. Le ho risposto: nuoto male perché ho imparato a nuotare nel fiume. Al terzo ripescaggio ho imparato a stare a galla. Tu nuoti bene perché tuo padre, cioè io, ti ha pagato le lezioni di nuoto in piscina”.

