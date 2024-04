L'alta moda di filosofeggiare davanti alla banalità di una gonna

Tempi difficili per gli “inni all’amore” e “i gridi di dolore contro la guerra” a mille euro al paio (di scarpe), per le “odi alla femminilità” vestite di collant color carne (solo quelli, tagliati come fourreau e arricciati in vita) e in generale per i lauri sventolati a bordo passerella da cronisti volonterosi come le fanciulle egizie delle mistiche carole. Con il rallentamento sempre più evidente delle vendite di moda e il disorientamento conseguente delle holding che ne controllano la produzione e che ha innescato un giro vorticoso fra direttori creativi dei brand più in vista, tocca di nuovo cambiare registro sintattico, trovare un linguaggio più adatto ai tempi attuali, che poco giustificano i lirismi profusi sulla stampa negli ultimi anni. Questo tocca: dimenticare le “splendide cornici” e le “magiche atmosfere” e ricondurre per esempio le espressioni creative di Demna Gvasalia, come gli asciugamani di spugna trasformati in gonne a portafoglio e i rotoli di scotch calati nella resina per farne braccialetti, a quelli che sono: non “ardite provocazioni”, ma sfacciate prese per i fondelli dei ricchi&cretini da parte di un giovane signore che sarà pure scappato dalla guerra in Georgia nella sua infanzia ormai lontana, come si scrive ogni volta dolenti e partecipi, ma che da decenni vive e gestisce le proprie considerevoli sostanze da Zurigo come un qualunque gnomo della finanza suisse.

