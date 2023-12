Questa generazione fa anche cose buone: si dismettono i tacchi, addio

Questa generazione sta facendo anche cose buone. Si dismettono i tacchi, addio. Metà delle francesi, in un sondaggio riportato dall’Economist, dice che non è cosa, non ci sanno camminare, non li vogliono più vedere. Proprio loro, sempre secche eleganti e antisciatteria. Sì, la Francia. Ma anche altrove. A parte i tappeti rossi e le occasioni in cui non si può andare rasoterra, le scarpe alte non usano più da nessuna parte. Perdono il primato proprio loro, i tacchi, che hanno sempre fatto curriculum. A venti e trent’anni, fine secolo scorso e inizio duemila, comprare scarpe basse era perché dovevi, si spendeva di malavoglia come si spende in farmacia. Scarpe comode voleva dire investire in abiti da lavoro, la tua divisa triste. I mocassini, tranne le ricchissime da generazioni, erano una scelta obbligata e parecchio depressa. Perfino le scarpe da tutti-i-giorni che quasi nessuna ha saputo evitare, le Hogan, le pigliavamo coi tacchi. Ce lo avevano dentro, nascosto nelle tenebre della suola interna.

