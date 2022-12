Guardaroba in musica. Dormirò sol, nel manto mio regale

Il potere logora chi non ce l’ha, ma nell’opera anche chi ce l’ha non si sente tanto bene. Dal “Macbeth” al “Boris Godunov” al “Don Carlos”, – non a caso il trittico di titoli scelti da Riccardo Chailly e Dominique Meyer per tre Sant’Ambrogi scaligeri consecutivi dall’anno scorso all’anno venturo – è tutto un monologare di re e imperatori sulla miseria della vita (“il racconto di un povero idiota”), sull’inutilità di un trono che non garantisce la corresponsione d’amore (“dormirò sol, nel manto mio regale”), sull’angoscioso rimorso di uno Zar colpevole di regicidio, mandante dell’assassinio del legittimo erede al trono (il figlio di Ivan il Terribile), e perciò ritenuto da tutti colpevole delle carestie e delle sciagure che infestarono la Russia tra fine Cinquecento e inizio Seicento. Naturalmente, declama Boris nel suo tormentato assolo, tutt’intorno non è che “buio e fitta oscurità”. Che allegria. Divise tra amori inconfessabili e una ragion di stato spietata e tiranna, se la passano male anche regine, sacerdotesse, castellane d’alto rango, figlie di faraoni, colpite dall’ineluttabile disgrazia di abitare dentro un’opera lirica, dove tutto è tragedia e dolore, e l’happy ending si porta assai meno che al cinema (finiscono, le poverette, tutte decapitate, bruciate sul rogo, avvelenate, suicide, pazze). Ai maschi va anche peggio, se possibile, perché nel classico ménage del baritono che concupisce il soprano innamorata persa del tenore, se quest’ultimo finisce giustiziato, pugnalato o sepolto vivo, al collega dalla voce più scura toccano in genere lo scorno e l’onta di restare vivo e con le pive nel sacco senza il beneficio di una morte catartica e redentrice, secondo l’infallibile ricetta dei melodrammi più riusciti e amati, dal “Didone ed Enea” di Purcell, a quelli degli autori di una contemporaneità dove è miracolosamente rifiorita, dopo una pausa comunque trascurabile e tutt’altro che preoccupante, la voglia di raccontare nuove storie con solisti canori, cori e orchestre sinfoniche al completo, da rappresentarsi con scene e costumi in teatri ad emiciclo mediamente esauriti tutte le recite (mentre le sale cinematografiche sono deserte, quando non chiudono i battenti per sempre). Chissà se prima o poi a qualcuno verrà in mente di scrivere un’opera lirica su Hitler, Stalin o Mussolini (per il momento impegnati a fare anticamera giù all’inferno, dove li ha parcheggiati Aleksandr Sokurov nel magnifico “Fairytale”, il suo ultimo film presentato finalmente anche in Italia dopo Locarno, al Festival del Cinema di Torino attualmente in corso) e comporre per loro cavatine e monologhi in chiave di basso. Interessante fu l’esperimento del “Nixon in China” di John Adams, che in cartellone prevede i ruoli di Mao Zedong e del presidente Usa, le first ladies e i rispettivi primi ministri, Zhou en Lai e Kissinger, tutti dipinti come persone buone, brave e tenere… Ma si era ancora negli anni Ottanta e il mondo correva sereno e felice verso la fine della Grande Storia, poi sbugiardata dagli attacchi dell’11 settembre nel primo anno del nuovo secolo.

