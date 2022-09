Bello di mamma. Lo stile assertivo di Mahmood

Iglesias. A mezz’ora dall’inizio dell’ultimo megaconcerto per il Ghettolimpo Summer Tour, Mahmood è in ambasce. Non sa letteralmente che cosa indossare: nel backstage si accumulano pantaloni, camicie, magliette, canotte, sneakers che lui abbina mentalmente grazie un’ars combinatoria costruita negli anni. Etichette di maison che evocano eleganze proustiane – del resto l’artista Francesco Vezzoli lo ha fotografato vestito uguale al ritratto boldiniano di Robert de Montesquiou, a sua volta modello d’ispirazione per il personaggio del vanesio barone de Charlus nella “Recherche” – e semi-ignoti brand aggressivi, sensuali, molto street e moltissimo style. “Per me un vestito è bello non solo quando il design e il progetto testimoniano una ricerca che ricalca la mia, ma quando riesco a muovermi, a ballare, come se mi appartenesse. La bellezza sta nel non copiare mai quello che fa un altro o un’altra collega, ma nel trovare una lingua che sia solo tua e con cui far parlare tutto: le canzoni, i testi, la moda, la maniera in cui ti esprimi”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE