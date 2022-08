Diecimila casse di velluto da Genova ad Anversa

Dal libriccino "Andare per le vie italiane della seta", la riscoperta della storia della moda come motivo di viaggio e di presa di conoscenza di un territorio

La storia della moda come motivo per un viaggio, una gita, un mezzo di conoscenza del territorio. Attorno a questa idea si dipana nella nuova collana “Ritrovare l’Italia” della casa editrice il Mulino, di cui è da poco uscito anche il piacevole libriccino Andare per le vie italiane della seta (164 pagine, efficaci illustrazioni) della medievista Maria Giuseppina Muzzarelli. Un percorso colto, ma proposto con tono colloquiale (la cara prof ha appreso l’arte della divulgazione grazie alla lunga collaborazione con i programmi televisivi di Paolo Mieli) attorno al “lunghissimo filo di seta che collega idealmente, fin dall’XI secolo, il sud con il centro e il nord Italia, l’est con l’ovest, Bisanzio con Palermo e Catanzaro, Lucca con Genova e Venezia e poi con Bologna, Firenze e Milano. Si deve ai bizantini l’avvio della coltivazione del gelso e l’allevamento del baco in Calabria, attorno al Mille, e agli arabi la tessitura serica in Sicilia, da dove partì per Lucca, Milano, Genova. Un viaggio meraviglioso, che si può compiere tuttora. Anche a tappe, naturalmente. Ne proponiamo un breve estratto sui luoghi serici della Liguria