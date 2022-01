Meno macho e più fragile. Com'è cambiato l'uomo in tv

Come è cambiato il racconto del maschile nel cinema e nella tv generalista? Paola Lucisano, amministratrice delegata di IIF, racconta a Fabiana Giacomotti come la produzione cinematografica e televisiva mainstream stia avvicinandosi per la prima volta "e con delicatezza" a alla trasformazione della rappresentazione del maschio, la sua evoluzione o involuzione nella società, dibattito sollevato dal numero di gennaio del Foglio della Moda che trovate in edicola con il Foglio.

Come sempre, in mezzo ci sono cultura, preparazione, ma soprattutto anagrafica diversa. I venti-trentenni hanno superato il problema. I settantenni devono ancora arrivarci.