Cosa c'è nel Foglio della moda di gennaio

Fabiana Giacomotti ci racconta cosa potete leggere nel mensile del Foglio dedicato al mondo della moda

Evoluzione o involuzione del maschio contemporaneo. Oltre la moda. Il tema del numero del Foglio della Moda di gennaio, in edicola il 13 gennaio, anticipato dalla sua curatrice Fabiana Giacomotti che parla anche del grande progetto appena presentato a Firenze, "il muro dei maschi", in occasione di e con il sostegno di Pitti Uomo (potete ancora partecipare anche voi, leggete domani il Foglio), e presenta i collaboratori del numero: editoriale urticante a cura di Oliviero Toscani, inchiesta sul grande non detto della moda da cinque secoli a questa parte (non sono le donne a dettare le tendenze e ad aprire nuovi mercati, ma da sempre gli uomini); giro di opinioni raccolte da Giovanni Audiffredi fra i tanti produttori di moda che non ne possono più di dover spacciare ogni volta abiti e scarpe per bandiere e vessilli dell'impegno civile, strepitosa chiacchierata gaya sui petemi e i drammi estetici del maschio cisgender a cura di Antonio Mancinelli con Christian Boaro e Fabrizio Sclavi , disamina delle ipocrisie nella pubblicità dei prodotti maschili a opera del massimo esperto Paolo Landi e intervento senza censure di Francesca Alfano Miglietti contro "l'occupazione aggressiva degli spazi femminili" a cura del maschio e alla faccia dell'inclusione. Insomma, la moda è un genere maschile