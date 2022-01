"Il muro dei maschi". Pitti Uomo e il Foglio della moda

Una parete-installazione a Firenze esplora l'evoluzione dell'universo maschile. La trovate anche riprodotta sul nuovo numero del mensile diretto da Fabiana Giacomotti

La mattina di apertura di Pitti Uomo 101, davanti al grande "muro dei maschi" che Il Foglio della Moda ha sviluppato con Pitti Immagine per esplorare l'evoluzione dell'universo maschile, abbiamo trovato un simpatico buyer lombardo, Tiberio Pellegrinelli, in cappotto a strisce di N21, che fotografava le scritte più interessanti: "Le conserverò per ispirazione", ha detto. Nel corso della giornata, si sono fotografati davanti ai propri aforismi, pensieri, valutazioni, Niccolò Ricci, amministratore delegato di Stefano Ricci, Javier Goyeneche, fondatore di Ecoalf, Vincenzo Attolini di Stile Latino e molti fra gli altri autori, oltre a qualche altro visitatore che, vinta la timidezza, ha graffitato le proprie idee. Qualcuno in italiano, quancun altro in inglese (di muri, in realtà, ne sono stati realizzati due, dopotutto a Pitti anche in piena quarta ondata sono arrivati buyer ed espositori da qualche decina di paesi, a partire dal Kuwait, per toccare il Canada e la Norvegia (moltissimi gli spagnoli, paese piuttosto vaccinato).

Il "muro dei maschi" verrà riprodotto in italiano sul nuovo numero del Foglio della Moda, in uscita il 13 gennaio (di solito arriva in edicola e online il primo giovedì del mese, ma pubblicare il 6 gennaio quando l'anno della moda riparte sempre da Firenze attorno al 10 non ci sembrava il caso. Riprenderemo il giro consueto da febbraio, per la precisione il 3). Il "muro dei maschi" potrà essere conservato, scribacchiato, graffitato: potete postare il vostro pensiero, o voi stessi, e taggare #ilfogliodellamoda #pittiuomo101 @ilfoglio