Riflessione a tre voci

Rubare il titolo di quel piccolo, delizioso capolavoro di Stefano Benni che è il romanzo Comici spaventati guerrieri, rappresenta una forte tentazione per sintetizzare la condizione dei maschi caucasici etero. Però, per “guerrieri” non immaginatevi pugnaci cavalieri o eroi in trincea, ma al massimo pallide imitazioni di Don Chisciotte intenti a difendere i privilegi di una cultura che, forse, non piace più neanche a loro. Almeno così la pensa una giuria di tre maschi caucasici gay che li osserva benevolmente e con un filo di condiscendenza.

