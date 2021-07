La moda non fa sistema

Ermenegildo Zegna, azienda storica dell’abbigliamento maschile, si quota a Wall Street con uno spac, special purpose acquisition company, fondendosi con Investindustrial di Andrea Bonomi. Imprenditore nipote di Anna Bonomi Bolchini (nessuna parentela con il Carlo presidente di Confindustria), nato a New York, Bonomi è specialista in private equity, investe, rilancia e spesso rivende aziende-simbolo non solo italiane: Ducati, Flos, B&B, Permasteelisa, Aston Martin. Dai motori alle costruzioni al design: il successo è nella capacità di risanamento e di intercettare acquirenti.

