La battaglia per la filiera della moda

Gildo Zegna, amministratore delegato del gruppo di famiglia, e Patrizio Bertelli, patron di Prada, hanno annunciato l’acquisizione della maggioranza della Filati Biagioli Modesto S.p.A. L’azienda pistoiese è attiva da oltre un secolo, come il nome preceduto dal cognome un po’ indica, nella produzione di filati nobili, a partire dal cashmere, e soprattutto nel processo di trasformazione delle fibre in filati, che è una specificità molto importante quando si parla di abbigliamento e di moda di lusso. Due settimane fa, Zegna aveva annunciato l’acquisizione della Tessitura Ubertino, altro nome storico della sua stessa zona di origine, l’alto Piemonte, specializzata nei tessuti di altissima gamma per donna, e dopo la visione riservata della collezione uomo estate 2022, lo scorso venerdì, lui stesso ci aveva parlato della volontà di rafforzare il polo del tessile che va costituendo da anni e che già accorpa nomi come Bonotto, Dondi, Tessitura di Novara, oltre ad alcuni laboratori specializzati, salvati da gestioni dissennate, vedi il Cappellificio Cervo che, pur lavorando per Hermès e Chanel, pochi anni fa rischiava di fallire.

