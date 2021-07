Perché è importante ascoltare la voce dei vestiti

Penso che, sebbene negli ultimi decenni sia stata intellettualizzata e spesso discussa in contesti teorici, la moda sia sempre stata utilizzata come mezzo di comunicazione e che dunque debba essere osservata come un significante del suo tempo, che sia per il suo modo di dividere le persone per classe, o per la capacità – data dalla sua immediatezza - di diffondere e rendere popolare un movimento. La moda è un settore estremamente intelligente, che ha la capacità di trasportare, informare e ispirare il pubblico. Che sia buona o cattiva, la sua natura è sempre stata quella di proporre, riflettere o addirittura sfidare idee e concetti. I designer naturalmente comunicano sempre qualcosa attraverso le loro collezioni - che sia profondamente cerebrale o semplicemente delizioso da guardare - e credo che sia questo ciò che rende la moda così eccitante: l’opportunità di instaurare un dialogo con i designer attraverso i vestiti che creano, scegliendo quali parti di questa comunicazione si ritengano coerenti con il proprio modo di vedere e quali no.

