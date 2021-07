“Chi ha fatto i miei vestiti?”. OVS è l'azienda più trasparente al mondo

Premessa. Qui si parlerà di trasparenza nelle informazioni fornite sulla sostenibilità della propria filiera, non di sostenibilità, però anche essere onesti e corretti sulle fonti di approvvigionamento di tessuti e pelletteria, e su come, dove e per quanti denari mensili si faccia lavorare la gente ci pare una cosa importante, per cui siamo andati a cercare l’annuale classifica del movimento The Fashion Revolution (gruppi di attivisti no profit in cento paesi, slogan: “Chi ha fatto i miei vestiti?”), scoprendo che l’azienda più trasparente al mondo sulla propria supply chain è OVS. I risultati dell’indice sono stati resi noti in Italia parzialmente e con una certa cautela; in parte si può capire perché: su duecentocinquanta aziende con un turnover minimo di 400 milioni, che sono la base di selezione di Fashion Revolution, OVS raggiunge un punteggio del 78 per cento di obiettivi raggiunti, con un aumento del 44 per cento rispetto al 2020; Gucci, che è il primo marchio del lusso ad entrare nella top ten dell’indice dal 2016, quando è stato lanciato, raggiunge il 56 per cento; H&M è secondo con un punteggio del 68 per cento (eh sì, l’ondata di cattiva pubblicità sul fast fashion ha consigliato alla multinazionale svedese di impegnarsi seriamente, anche nel riciclo), seguito da Timberland e The North Face.

