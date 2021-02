La pandemia ha anche un lato positivo: non abbandoneremo più le biciclette

Nigrelli, responsabile Ciclo di Confindustria Ancma: “Non vogliamo eliminare le auto dalle città, ma in bici puoi affrontare agevolmente, risparmiando tempo, percorsi che vanno dai 3 ai 4 chilometri”.Nel Recovery Fund un piano per 20 mila chilometri di ciclabili

Non tutto il male viene per nuocere. La pandemia da Covid-19, che enormi danni ha già causato, ha avuto il pregio di dare un impulso alla mobilità sostenibile e all’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all’automobile, in particolare la bicicletta. Non solo tramite gli incentivi, che hanno una durata limitata, ma grazie ai tanti interventi strutturali che stanno cercando di dare un nuovo volto alle nostre città e al nostro modo di muoverci in ambito urbano.