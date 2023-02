Bentornato Dodo. Un'azienda americana vuole riportarlo in vita

È notizia di questi giorni che un’azienda americana dal nome non poco ambizioso, Colossal Biosciences, ha in programma di riportare in vita il dodo, animale estinto da oltre tre secoli. La Colossal dichiara di occuparsi di “de-estinzione” e intende invertire la tendenza alla perdita di biodiversità riportando tra noi animali come la tigre della Tasmania, il mammut e, appunto, il dodo. Fondata dall’imprenditore Ben Lamm e dal genetista dell’Università di Harvard George Church, l’azienda ha raccolto in soli due anni 225 milioni di dollari dagli investitori, tra cui imprenditori del settore bitcoin, In-Q-Tel (società di venture capital della Cia) e Thomas Tull, già fondatore di Legendary Entertainment.

