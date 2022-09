Il 26 potrebbe essere un giorno molto complicato per il Pd di Letta

Al direttore - Il Pd nel suo complesso (cioè Enrico Letta e le sue correnti di sinistra) sta seguendo comportamenti assai contraddittori e quindi controproducenti, già in parte registrati da Valerio Valentini sul Foglio di ieri. Semplifichiamo. Se il Pd riteneva che il centrodestra a guida Meloni sta portando il paese verso il fascismo, non avrebbe dovuto avere esitazioni e proporre la versione moderna della svolta di Salerno del 1944 attraverso uno schieramento unitario che avrebbe dovuto riguardare tutti, da Conte a Calenda, a Renzi, alla Bonino fino a Fratoianni-Bonelli. Se invece il Pd pensa che il problema è quello di confrontarsi con il centrodestra su una serie di nodi decisivi allora, in coerenza con le scelte fatte sull’Ucraina e sulla esclusione del M5s, avrebbe dovuto lavorare per costruire un polo riformista con Calenda, Renzi e +Europa. Invece, il Pd ha fatto tutto e il contrario di tutto. Prima ha escluso Conte e anche Renzi e ha incluso Calenda e la Bonino. Poi ha provocato la rottura di Calenda includendo Fratoianni e Bonelli, due massimalisti da sempre contrari a Draghi. Il risultato è disastroso. L’unica conseguenza che si può trarre da tutto ciò è che ha ragione Paolo Mieli quando ha sostenuto che il riformista Enrico Letta è un segretario a sovranità limitata, condizionato da correnti di sinistra che sognano il ritorno a uno schieramento e a politiche simili a quelli praticati con il governo Conte 2. Dopo il 26 settembre, è possibile che in via del Nazareno finisca ai materassi.

Fabrizio Cicchitto

