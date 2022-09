Che guaio parlare così poco di scuola in campagna elettorale

Al direttore - Con una settimana di anticipo, è tornato sul piccolo schermo uno dei talk più pittoreschi del servizio pubblico. Ospiti di riguardo, neanche a dirlo, Marco Travaglio e Alessandro Orsini. Il primo ha ribadito che Mario Draghi è uno dei peggiori, se non il peggiore, presidenti del Consiglio della storia repubblicana. Il secondo che l’esercito di Zelensky (non quello di Putin) sta distruggendo l’Ucraina. Malafede o stupidità? Mi consenta una breve digressione letteraria per dare una risposta. Uno dei personaggi della “Nausea” di Jean-Paul Sartre, l’Autodidatta, legge le opere che trova in biblioteca per ordine alfabetico d’autore, rinunciando a qualsivoglia criterio selettivo. “L’uomo senza qualità” di Robert Musil racconta come il generale Stumm von Bordwehr catalogasse le principali correnti filosofiche alla stregua di eserciti contrapposti: su un fronte gli empiristi, sull’altro i razionalisti; di qua gli idealisti, di là i materialisti. Ma le idee, poiché non obbediscono a ordini e schieramenti precostituiti, si prendono gioco di lui. L’Autodidatta e il generale sono con ogni probabilità altrettanti omaggi a Bouvard e Pécuchet, i protagonisti del romanzo omonimo di Gustave Flaubert. Come loro, ce la mettono tutta per farsi passare per competenti, ma di fatto restano due splendidi idioti. Dopo l’opera eponima di Miguel de Cervantes, Alberto Arbasino considerava quel romanzo come il libro più bello del mondo: “La fascinazione per la bêtise, per la stronzaggine umana, da nessun autore è mai sentita con un’ingordigia così entusiastica e parossistica”. In questo senso, i due copisti sono i veri precursori del nostro tempo, gli eroi trasversali della presunzione che, con la loro zavorra di ottusità e di pregiudizi inscalfibili, si affacciano imperturbabili sulla moderna società dello spettacolo. E allora: aridatece la grigia, monotona, noiosa, soporifera Tribuna politica di Jader Jacobelli. Talvolta c’era il rischio di addormentarsi, è vero, però i contaballe e le loro minchiate non avevano il diritto di asilo che hanno oggi.

Michele Magno

