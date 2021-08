Chissà se il M5s direbbe su Lady Fatto quel che disse su Cerno e Mulè

Al direttore - “Viva costernazione per la fatwa talebana contro le classi miste a scuola, come se negli altri paesi islamici maschietti e femminucce studiassero festosamente nelle stesse aule (per saperne di più, vedi l’Arabia Saudita del Nuovo Rinascimento). Chi scrive ha studiato al liceo Valsalice di Torino, riservato ai maschi, e pensava di avere a che fare coi Salesiani. Invece erano Talebani ben camuffati” (Marco Travaglio, il Fatto Quotidiano, 22 agosto). Questa perla della penna più spiritosa della penisola è figlia legittima del riconoscimento ai “nuovi dirigenti afghani” di avere “volti umani e tratti rassicuranti” (mentre a Kabul la caccia all’uomo, e soprattutto alla donna, i primi arresti sommari, le prime incarcerazioni, le prime esecuzioni a colpi di kalashnikov nelle piazze erano iniziate). La triste verità è che ormai tra le vittime del coronavirus bisogna registrare anche il senso del ridicolo. Era stato messo a dura prova già nei giorni scorsi, quando qualche epiteto ingiurioso (“Draghi è un figlio di papà, e non capisce un cazzo”, “Draghi er vescica”) aveva suscitato un pandemonio. Di fronte a quanti gli contestavano un linguaggio da osteria trasteverina, sono scesi in campo storici dell’arte e intellettuali engagé per difendere la libertà di parola del direttore di una testata che il Vernacoliere di Livorno – il quale esce solo una volta al mese – potrebbe citare in giudizio per concorrenza sleale. Ma di cosa stiamo parlando? Nessuno nega a nessuno il diritto di dire “stronzate”. Proprio così si intitola un irriverente saggio (in originale “On Bullshit”) di un filosofo americano, Harry G. Frankfurt. Pubblicato per la prima volta nel 1986, oggi andrebbe letto e riletto. “Uno dei tratti più salienti della nostra cultura è la quantità di stronzate in circolazione”, avverte nell’incipit il professore emerito dell’Università di Princeton. Come dargli torto? Sono giorni in cui slogan insulsi, vuote scemenze, affermazioni che denunciano una disperante ignoranza vengono pronunciate impunemente. Se non ne hanno il monopolio, certi giornalisti le brevettano a un ritmo impressionante. Frankfurt si è preso la briga di indagare la natura del fenomeno. Egli sostiene che “le stronzate sono un nemico della verità più pericoloso delle menzogne”. Il “bullshitter” – noi diremmo il cazzaro – è infatti più temibile del mentitore. Come diceva sant’Agostino, al mentitore in qualche misura interessa sapere la verità, perché per mentire deve conoscerla. Si deve cioè confrontare con la verità per poter costruire una menzogna. Se quindi il bugiardo “onora” ancora la verità e si muove nel suo orizzonte, invece chi dice stronzate la scavalca e si preoccupa solo di negarla. Un interlocutore ben informato su come stanno le cose, quindi, può sempre contrastarlo. Al contrario, il contaballe risulta più difficile da contraddire, in quanto si disinteressa completamente di ciò che è vero e di ciò che è falso. Spara le sue stronzate e, anzitutto nei talk-show e sui social network, condivide e diffonde quelle altrui per avvelenare i pozzi del discorso razionale. Descrivendo nei “Promessi sposi” la peste seicentesca di Milano, Alessandro Manzoni conclude con una splendida e giustamente celebre frase: “Il buon senso c’era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune”. Dubito, però, che possa valere nel tempo presente. Perché, quando le stronzate diventano senso comune, il buon senso è costretto all’esilio.

Michele Magno

