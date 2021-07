Ottimismo sul futuro della giustizia. Ottimismo sull'agenda Draghi

Al direttore - I compromessi sono essenziali in politica. Ciò vale anche per l’intesa raggiunta sulla riforma della giustizia. Va solo osservato che si rischia di creare, nelle fattispecie di reato per le quali è stata “ampliata l’improcedibilità” un regime speciale di presunzione di colpevolezza come se occorresse tutto il tempo necessario a provare la sussistenza di quei reati (in gran parte estrapolati dalla giurisprudenza nel silenzio della legge) prima che l’imputato la faccia franca (copyright Davigo).

Giuliano Cazzola

