Teniamoci stretti Zingaretti come governatore del Lazio

Al direttore - Per il Pd è veramente un guaio perdere un leader come Nicola Zingaretti. Le sue intuizioni, la sua guida indicavano chiaramente quale fosse, in ogni momento, la strada giusta da seguire. Per essere sicuri di non sbagliare era sufficiente fare esattamente il contrario. A pensarci bene la sua leadership era una garanzia, alla stregua di un meteo invertito. Per sapersi regolare, bastava sapere che avrebbe piovuto se avesse indicato bel tempo; e viceversa. Zingaretti collezionava una sconfitta dopo l’altra, ma i dem, prima o poi indotti a fare il contrario, vincevano tutte le battaglie. Paradossalmente, caro Cerasa, il nostro è il solo segretario della maggioranza di Draghi che si dimette quando il suo partito ottiene un successo inaspettato e mentre i suoi storici avversari si arrendono senza fare una piega. Anzi, si preoccupano loro che la crisi di nervi di Nicola Zingaretti non crei problemi alla stabilità del governo Draghi.

Giuliano Cazzola

