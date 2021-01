Vita appassionata di uno psichiatra d'urgenza, che si fa conficcare le unghie nella carne

Cecilia, quando sei arrivata in Pronto Soccorso avevi le cuffie alle orecchie

e ballavi in piedi sull’ambulanza nel silenzio intorno a te:

i militi, per paura, non hanno spento la tua musica. Ballavi anche sulla barella che ti portava in Reparto 77.

Quando sei entrata - era la prima volta - ti abbiamo chiesto: che musica ascolti?

Reggae!

E medici e infermieri, nel silenzio, ci siamo messi tutti a ballare.

