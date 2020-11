Il nuovo romanzo di Donatella Di Pietrantonio

I nostri genitori non sono mai venuti a trovarci in quella casa, non sapevano nemmeno dov’era. Dicevano genericamente che stavo – stavamo, poi – a Pescara e pronunciavano il nome come un luogo favoloso, esotico. I cinquanta chilometri di lontananza erano moltiplicati dal loro radicamento stretto al paese. Di me si fidavano, «basta che non dobbiamo cacciare i soldi», dicevano, ma hanno smesso anche con Adriana quella minima vigilanza che poteva sfociare in punizioni manesche. Dopo che mi ha raggiunta si sono ritirati dalla sua vita. – Mo pensaci tu a sòreta, – ha detto mio padre.

Donatella Di Pietrantonio, “Borgo Sud”

(Einaudi, pag. 160)

