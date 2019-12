Le indagini su Salvini per i 35 voli di stato

Colpo al governo, tre senatori lasciano M5S per la Lega

Londra, 13 dic - (Agenzia Nova) - Tre senatori del Movimento 5 Stelle (M5S) hanno dato le dimissioni da tale formazione e sono passati alla Lega di Matteo Salvini. Lo riferisce il quotidiano britannico "Daily Mail", sottolineando che la defezione dei tre senatori dei Cinquestelle indebolisce ulteriormente la già sottile maggioranza di cui dispone al Senato il governo formato dal M5S con il Partito democratico (Pd). In tal modo, il governo diviene ancora più vulnerabile a possibili imboscate parlamentari che potrebbero innescare una crisi e condurre l'Italia a elezioni anticipate. In tal caso, a vincere sarebbe la Lega, che gli ultimi sondaggi danno intorno al 30 per cento dei consensi.

Continua a leggere l'articolo del Daily Mail

Salvini indagato per 35 voli di Stato effettuati da ministro

Parigi, 13 dic - (Agenzia Nova) - Il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, è indagato per 35 voli effettuati con aerei ed elicotteri della polizia e dei vigli del fuoco nel periodo in cui era ministro dell'Interno. Lo riferisce l'emittente radiofonica francese “France info”, spiegando che “l'ex uomo forte del governo italiano” è stato iscritto nel registro degli indagati per abuso d'ufficio. La procura di Roma ha trasmesso gli atti al tribunale dei ministri per stabilire se Salvini non abbia usato i voli per fini elettorali. La Corte dei Conti ha già indagato sul caso dopo un'inchiesta condotta dal quotidiano “La Repubblica”. In quel caso i giudici hanno ritenuto “illegittimi” i voti senza però riscontrare un danno erariale. “Più ci attaccano, più andiamo avanti col sorriso”, ha scritto Salvini su Twitter.

Continua a leggere l'articolo di France Info

Tar Lazio ordina a Facebook riattivazione pagina CasaPound

Londra, 13 dic - (Agenzia Nova) - Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio ha ordinato a Facebook di riattivare immediatamente la pagina del partito neofascista CasaPound e di versare alla formazione come risarcimento una somma pari a 800 euro per ogni giorno in cui il sito è rimasto chiuso. Come ricorda il quotidiano britannico "The Guardian", Facebook e Instagram avevano chiuso le pagine di CasaPound agli inizi di settembre scorso sulla base delle proprie regole interne sul bando a persone e organizzazioni che diffondono messaggi di odio. Nella giornata di ieri, 12 dicembre, il Tar del Lazio ha invece giudicato che l'esclusione da Facebook limiti e danneggi le libertà politiche di CasaPound e ha ingiunto a Facebook di pagare tutte le spese legali, pari a circa 15 mila euro.

Continua a leggere l'articolo del Guardian

La transumanza è patrimonio dell'Unesco

Londra, 13 dic - (Agenzia Nova) - La transumanza è stata inserita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazion, la scienza e la cultura nel proprio elenco del patrimonio culturale immateriale dell'umanità A spingere per questo riconoscimento sono stati Austria, Grecia ed Italia, riferisce oggi il quotidiano britannico "The Times" raccontando le vicende di Nunzio Marcelli, uno dei due unici pastori abruzzesi che continuano a effettuare la transumanza a piedi.

Continua a leggere l'articolo del Times

Le ipotesi attorno al ritrovamento del quadro di Klimt

Madrid, 13 dic - (Agenzia Nova) - Dopo 22 anni e nove mesi dalla scomparsa dell'opera “Ritratto di signora” dell'artista austriaco Gustav Klimt, capolavoro valutato 60 milioni di euro, uno dei misteri più famosi nel mondo dell'arte potrà finalmente essere rivelato. Il quadro non avrebbe mai lasciato la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza e il suo ritrovamente sarebbe stato completamente casuale e fortuito. Durante la manutenzione del giardino esterno della galleria, gli operai hanno trovato un sacco della spazzatura nero contenente la scatola in una cavità protetta da una porta di lamiera e coperta dall'edera cresciuta negli anni. Il furto fece molto scalpore e alcuni ipotizzarono il suo utilizzo per riti satanici o che potesse essere finito ad Hammamet (Tunisia) tra i tesori del leader socialista Bettino Craxi. L'ipotesi più probabile sarebbe invece un pentimento tardivo del ladro. O un affare che è finito male e gli ha fatto cambiare idea.

Continua a leggere l'articolo di Abc