In Italia nel 2018 nascite ai minimi dal 1861

Migranti: le immagini scioccanti del salvataggio di migranti vicino a Lampedusa

Madrid, 26 nov - (Agenzia Nova) - Si vedono dozzine di migranti che galleggiano nelle acque agitate del Mediterraneo, vicino a Lampedusa, mentre i soccorritori della Guardia Costiera italiana cercano di salvarli uno per uno. Sono queste le scioccanti immagini del massiccio salvataggio di sabato scorso, vicino all'isola siciliana, dopo che un'imbarcazione con 150 migranti è affondata. Sono stati messi in salvo circa 150 migranti, ma 7 non ce l'hanno fatta. Drammatici poi i momenti del salvataggio di una bambina di solo un anno ripresi dalla telecamera installata su uno dei soccorritori. I sopravvissuti affermano che mancano ancora una ventina di dispersi. Le autorità italiane hanno deciso di continuare la ricerca per via aerea a causa del peggioramento delle condizioni del mare, con onde alte fino a quattro metri.

Nel 2018 nascite ai minimi dal 1861

Berlino, 26 nov - (Agenzia Nova) - In Italia, nascono sempre meno bambini. È quanto riferisce l'emittente televisiva “Zdf” commentando di dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo cui nel 2018 in Italia sono venuti al mondo 439.747 bambini. Si tratta del valore minimo registrato dall'unità d'Italia nel 1861.

La controversa scultura di Matteo Salvini che spara a due immigrati

Madrid, 26 nov - (Agenzia Nova) - Ha creato forti polemiche e indignazione la scultura che rappresenta il leader della Lega, Matteo Salvini, armato con una grande pistola giocattolo, che spara a due immigrati africani in una versione zombi. L'opera dello scultore napoletano Salvatore Scuotto è stata esposta a Napoli in una mostra collettiva nella galleria di Nabi Interior Design. “Cosa si è in grado di fare per ottenere un po' di pubblicità!”, ha commentato Salvini su Facebook. “La scultura che mi rappresenta mentre sparo agli immigrati è di cattivo disgusto, un'istigazione all'odio e alla violenza e non ha nulla a che fare con l'arte”, ha aggiunto il leader della Lega.

Pompei, svelato al pubblico l'affresco di un erotico mito greco

Londra, 26 nov - (Agenzia Nova) - Per la prima volta è stato mostrato al pubblico l'affresco di Pompei che ritrae un mito greco a sfondo erotico, quello di Leda ed il cigno, che era stato scoperto dagli archeologi l'anno scorso: l'inaugurazione è avvenuta ieri lunedì 25 novembre e riguarda un'intera sezione di una strada dell'antica città romana che include anche i cosiddetti "Bagni Centrali" e l'edificio affrescato noto come "Casa dei Cupidi d'Oro".

Dopo l'acqua alta Venezia cerca di reinventarsi

Parigi, 26 nov - (Agenzia Nova) - Dopo le inondazioni che si sono verificate nei giorni scorsi a causa dell'acqua alta, Venezia cerca di reinventarsi. Lo scrive il quotidiano francese "La Croix”, che ha realizzato un reportage nella città lagunare. I veneziani chiedono adesso una migliore gestione della loro città, da anni in balia delle grandi navi da crociera e dei turisti. Il patrimonio culturale di Venezia è stato ancora una volta minacciato, dimostrando tutta la sua fragilità. Le cause delle inondazioni sono riconducibili a diversi fattori, come il cambiamento climatico, lo sprofondamento della città che scende di un millimetro all'anno e la creazione nel 1960 del canale dei Petroli. A questi fattori si aggiunge poi la presenza di turisti, che continuano ad arrivare in massa ogni anno nella città dei dogi.

