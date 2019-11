Il crollo del viadotto sull'A6 raccontato dalla stampa estera

Crolla un viadotto dell'A6 presso Savona a causa del maltempo

Berlino, 25 nov - (Agenzia Nova) - A causa del maltempo che sta interessando l'Italia nord-occidentale, un viadotto dell'autostrada A6 presso Savona è crollato ieri, 24 novembre, per circa 30 metri. Il crollo, riferisce il quotidiano “Die Welt”, non ha causato né vittime né feriti, e potrebbe essere dovuto a uno smottamento del terreno sottostante, dovuto ai forti rovesci degli ultimi giorni. Il crollo è avvenuto non lontano dall'intersezione tra l'A6, che collega Torino a Savona, e l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia Per motivi di sicurezza, l'A6 è stata interrotta tra Savona e Altare in entrambe le direzioni. Intanto, in alcune arre della Liguria e del Piemonte, è ancora allarme rosso per il maltempo. Tuttavia, in Liguria il livello di allerta è stato corretto a giallo nel pomeriggio di ieri. A ogni modo, diverse località e abitazioni rimangono isolate.

Le “Sardine” prendono piede in tutto il paese

Parigi, 25 nov - (Agenzia Nova) - Il movimento delle “Sardine”, nato in Emilia-Romagna per contestare il leader della Lega Matteo Salvini, si sta allargando in tutta Italia. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che il nome e il logo dell'iniziativa pochi giorni fa sono stati registrati all'Ufficio dell'Ue per la proprietà intellettuale. Per il momento, i fondatori del movimento negano di voler costituire un nuovo partito. Dopo il raduno che il 14 novembre ha portato a Bologna 15 mila persone in contemporanea con il comizio della Lega, sono previsti altri appuntamenti a Rimini, Parma, Palermo, Roma, Milano e Torino. Le “Sardine” hanno in agenda anche iniziative all'estero, con manifestazioni a New York, in Irlanda e ad Anversa.

La "rabbia in scatola" delle "Sardine" contro Salvini

Londra, 25 nov - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "The Tiimes" pubblica oggi un approfondimento sulle "Sardine", il movimento nato per contrastare il leader della Lega, Matteo Salvini. Fondate a Bologna da quattro ragazzi, le "Sardine" sono presto arrivate a riempire le piazze di diverse città e ora varie manifestazioni sono in programma in tutta Italia. Dopo un primo momento di sconcerto, Salvini ha reagito, avviando la mobilitazione online dei "gattini che mangiano sardine", ossia invitando i propri sostenitori a inviargli immagini dei loro gatti, con notevole successo.

L’Italia offre un porto sicuro ai 62 naufraghi della Open Arms

Madrid, 25 nov - (Agenzia Nova) - L'Italia ha offerto un porto sicuro alla nave della ong Open Arms per far sbarcare a Taranto le 62 persone salvate ancora a bordo. Lo ha confermato su Twitter il suo fondatore, Oscar Camps. In precendeza 11 dei 73 mugranti soccorsi erano stati evacuati nella città siciliana di Augusta. "A bordo abbiamo una situazione molto critica, abbiamo un ragazzo a cui hanno sparato. Dobbiamo richiedere l'evacuazione. Abbiamo anche persone con delle forti ustioni dovute alla benzina, abbiamo 26 minori in totale di cui 24 non accompagnati”, ha detto Riccardo Gatti, capo missione di Open Arms. La nave si trovava già in acque italiane, vicino alle coste di Siracusa, dopo che le autorità del paese hanno autorizzato il suo ingresso a causa delle condizioni del mare, con "onde fino a 3 metri".

Mediaset e Vivendi vicine a un accordo

Parigi, 25 nov - (Agenzia Nova) - Mediaset e Vivendi sarebbero vicine a trovare un accordo. Come riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, il Tribunale di Milano ha concesso ai due gruppi ancora una settimana di tempo per decidere le modalità con cui Vivendi potrà uscire dal Biscione. Secondo alcune indiscrezioni, l'intesa dovrebbe portare alla cessione del 20 per cento del gruppo francese in quota a Simon Fiduciaria con un prezzo di 2,77 euro ad azione. Vivendi il 22 novembre negava questa possibilità, dicendosi pronto a uscire con un prezzo di 3,25 euro ad azione. Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha annunciato una nuova assemblea generale per il 10 gennaio dove si voteranno le modifiche.

