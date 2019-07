La Guardia costiera libica ha sequestrato un peschereccio italiano

Italia: Lenz (Dz Bank), elezioni anticipate aumentano rischio introduzione minibot

- Qualora in Italia si tenessero elezioni anticipate che potrebbero essere vinte dalla Lega, aumenterebbe il rischio che nel paese vengano introdotti i minibot come valuta parallela all'euro. Un simile sviluppo condurrebbe a un nuovo e più acceso confronto tra l'Italia e la Commissione europea. È quanto afferma Daniel Lenz, analista della banca tedesca Dz Bank in uno studio visionato dal quotidiano “Handelsblatt”. Come osserva Lenza, la Lega è il principale sostenitore dell'introduzione dei minibot come mezzo di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e come moneta parallela all'euro per le transazioni ordinarie. Qualora nel nuovo governo la Lega esprimesse il ministro dell'Economia e delle Finanze, per esempio Claudio Borghi, attualmente presidente della commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati, le probabilità dell'introduzione dei minibot aumenterebbero notevolmente. È, infatti, proprio Borghi l'autore del disegno di legge in cui viene proposta l'emissione dei minibot.