La confusionaria politica migratoria nella Ue

- Sono diverse le navi di organizzazioni private ancora impegnate nel soccorso di migranti nel mar Mediterraneo, dalla “Sarost 5”, ancorata al largo della costa tunisina per 2 settimane, alla Proactiva “Open Arms”. Nessuna di queste navi viene più accolta in base alle leggi di marina internazionali,scrive il settimanale "Der Spiegel", citando la chiusura dei porti italiani alle navi delle Ong. Lo scorso fine settimana sono state bloccate anche navi dell’agenzia europea Frontex che avevano recuperato circa 450 profughi, che alla fine verranno redistribuiti in parte in altri paesi europei. Una vittoria questa per il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte e per il suo ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non intendono più accettare lo sbarco in Italia di tutti i migranti imbarcati dalle navi europee. Il cancelliere tedesco Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno, Horst Seehofer, hanno trovato un accordo sulla protezione delle frontiere meridionali contro i rifugiati di secondo arrivo. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz parla di un asse austro-tedesco-italiano sulle politiche in materia di asilo. Ma molte sono le domande che rimangono senza una risposta: cosa accadrà nei prossimi giorni con le navi e le centinaia di migranti che potrebbero arrivare? Come saranno distribuiti i richiedenti asilo? Come dovrebbe spiegarlo Seehofer ai suoi elettori? Cosa dicono gli altri governi della Ue circa l’accoglienza dei rifugiati? Il caos, secondo il settimanale regna sovrano. Il Mediterraneo non è il Brennero, e non può essere chiuso, sostiene il "Der Spiegel". I litigi e i diverbi rischiano di destabilizzare la Ue, in assenza di una politica comune in materia di rifugiati e immigrazione. Il presidente francese Emmnuel Macron ha proposto che i richiedenti asilo salvati nel Mediterraneo vengano ospitati in “centri controllati” all’interno della Ue e da lì distribuiti tra i paesi disposti a gestire le domande di asilo. Non ha trovato molta approvazione. In Germania, in futuro, i richiedenti le cui procedure di asilo sono responsabilità di altri paesi dell’Unione saranno respinti al confine tedesco-austriaco. Il governo federale di Berlino ha recentemente raggiunto un accordo con il governo della Baviera, ma a quanto pare finora solo con Monaco. Il governo di Vienna, però, non vuole accettare i richiedenti asilo respinti dalla Germania, ed ha avvertito che l'avvio dei respingimenti da parte della Germania farà scattare il blocco del confine meridionale austriaco. La Presidenza austriaca della Ue vuole operare un giro di vite sulle domande di asilo all’interno dell’Unione. Inoltre, i rifugiati soccorsi dalle navi Frontex devono essere “portati direttamente in paesi terzi sicuri”. Il ministro dell'Interno italiano si dice disposto a parlare con Berlino del respingimento in Italia dei richiedenti asilo solo se “il problema degli arrivi primari sarà risolto”. Salvini è stato chiaro ed ha annunciato via Twitter: “O l’Europa ci aiuta a proteggere il nostro paese, o scegliamo altri metodi”. Secondo il "Der Spiegel" la linea dura di Salvini è ben accolta dai suoi elettori, ma non è permanentemente applicabile, come dimostra la riapertura dei porti italiani alla missione “Sophia”. Il ministro, però, sembra scontrarsi con la stessa Guardia costiera italiana, i cui vertici hanno preso posizione a sorpresa contro il ministro. “In mare, la gente sarà salvata in ogni caso”, ha detto l’ammiraglio Felicio Angrisano.